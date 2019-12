Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan udzielili pierwszego wywiadu o ciąży

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan opowiedzieli o tym, jak starali się o dziecko. Były piłkarz zdradził płeć dziecka.

- Tak, jestem szczęśliwy, to jest oczywiste. Ciężko opisać słowami, co naprawdę czuję. Przyszyły rok zapowiada się dla nas fantastycznie.

- To było ogromne marzenie. My i nasi lekarze dużo robiliśmy, żeby to marzenie się spełniło. Traciłam nadzieję i to była końcówka naszych starań. To jest trudne dla pary. Całe życie podporządkowujesz pod pewne schematy zachowań. Mieliśmy dwie przykre sytuacje, że już myśleliśmy, że się udało, a jednak nie. Ja już bałam się cieszyć.