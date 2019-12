Małgorzata Rozenek jest w ciąży. Jej tata: "Radek będzie świetnym ojcem!"

Radość po wiadomości o tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan jest w ciąży, nie ma końca. Przeszczęśliwy jest oczywiście jej ojciec, Stanisław Kostrzewski, który w przyszłym roku kolejny raz zostanie dziadkiem.

Nareszcie się udało! Małgorzata i Radek po wielu staraniach i porażkach wreszcie zostaną rodzicami dzięki metodzie in vitro. Gdy wiadomość dostała się do mediów, zewsząd popłynęły gratulacje i miłe słowa. Gwiazda podziękowała za nie na Instagramie: "Dziękujemy, że razem z nami dzielicie ten niezwykle ważny dla nas czas. Marzyliśmy o tej chwili wiele razy, ale rzeczywistość jest jeszcze piękniejsza!"

– Wiem, że Radek będzie świetnym ojcem. Udowodnił to nie raz, opiekując się Stasiem i Tadziem. Bardzo marzył o tej roli i wkrótce się to spełni. Coś niesamowitego! – cieszył się Kostrzewski.

– Bardzo się cieszę, że spełniło się marzenie mojej córki. To na pewno będzie główny temat rozmów podczas Wigilii, którą jak co roku spędzimy razem. Gdy jakiś czas temu dowiedziałem się, że znowu zostanę dziadkiem i będę miał wnuka, to bardzo się wzruszyłem – dodał w rozmowie z Faktem.