Przemiana Rozenek to hit. Porównała swoje dwa zdjęcia

Zdjęcie styczniowe to znana wszystkim ułożona Małgosia, którą pamiętamy z "Perfekcyjnej pani domu" czy "Projektu Lady". Fotka z zakrwawionym nosem i warkoczykami to oczywiście nie efekt nowego stylu życia Rozenek, która niedawno po raz trzeci została matką. Ale zakulisowe zdjęcie z planu filmowego.

Przypomnijmy, że Małgorzata Rozenek spróbowała w tym roku swoich sił przed kamerą jako aktorka w filmie Patryka Vegi. "Miłość w czasach zarazy" trafi do kin w 2021 r. i pokaże zupełnie inne oblicze gwiazdy TVN-u.

- To była niesamowita przygoda. Jak już będę mogła, to będę wam wszystko opowiadać. Bo będzie co opowiadać – mówiła na InstaStories po zakończeniu zdjęć.