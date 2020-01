Małgorzata Rozenek-Majdan cieszy się ciążą. "To dla mnie prawdziwy czas błogosławiony"

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przeżywają jedne z najpiękniejszych chwil w ich życiu. Oczekując na narodziny ich potomka, pielęgnują spokój w domowym zaciszu.



Ich prośby zostały wysłuchane. Po wielu miesiącach starań rodzina Majdanów wkrótce się powiększy. Małgorzata Rozenek-Majdan po raz trzeci zostanie mamą. Dla jej męża będzie to debiut w roli biologicznego ojca.

Uwaga mediów i fanów jest skupiona na powiększającym się brzuszku Małgorzaty Rozenek-Majdan. Celebrytka przez kilka tygodni ukrywała swoją sylwetkę pod obszernymi ubraniami. Wciąż woli pokazywać się w luźniejszych dresach zamiast w obcisłych sukienkach, do których nas dotąd przyzwyczaiła.

Dumna mama podzieliła się też szczerym wyznaniem. "Ciąża to dla mnie najpiękniejszy czas w życiu i tak jest tym razem. Wiem, że wiele kobiet źle się czuje, ale ja należę do tej grupy, która cieszy się każdym dniem. Dużo gorzej wspominam pierwszy miesiąc z życia dziecka, jeszcze zanim złapie się rytm. Ciąża to dla mnie prawdziwy stan błogosławiony" - napisała.