Rozenek nie traci czasu. Tak wraca do formy

Małgorzata Rozenek-Majdan została mamą 3 chłopca. Gwiazda TVN urodziła Henia w czerwcu tego roku. Nie brakowało jej stresu, bo przecież ostatnie miesiące ciąży były naznaczone pandemią i bardzo niepewną sytuacją w szpitalach. Rozenek-Majdan mogła jednak pozwolić sobie na wybór prywatnej, luksusowej kliniki. "Pełne bezpieczeństwo, wspaniała opieka i co najważniejsze teraz, możliwość pozostawania ojca dziecka przez dłuższy czas po porodzie" - pisała po kilku tygodniach.

Rozenek od jakiegoś czasu publikuje zdjęcia i filmy, na których uwiecznia to, jak powoli wraca do formy. Przestrzega kobiety - świeżo upieczone mamy - że każda powinna "wracać do formy" w swoim tempie, pod okiem specjalistów i po konsultacji z lekarzem.