Rozenek-Majdan krótkim wpisem odpowiada na hejt. "Ty jesteś zmęczona?! Czym?!"

Instagramowe konto Małgorzaty Rozenek-Majdan to nieocenione źródło wiedzy o jej życiu i rodzinie. Celebrytka chętnie publikuje zdjęcia i filmiki dokumentujące jej codzienne życie . Zdarza się jej też zabierać głos w dyskusji na bieżące tematy. Najnowszy post gwiazdy odnosi się do komentarzy, które najprawdopodobniej słyszy od internautów, gdy narzeka na zmęczenie.

Na zdjęciu widzimy profesjonalnie umalowaną gwiazdę z wałkami na głowie. "'Ty jesteś zmęczona?! Czym?! Pomalują cię, uczeszą, powiesz parę słów i już. Czym tu się męczyć?!' żeby to było takie proste...🤷‍♀️😁 ale jak już mnie pomalują, to najlepsi, a jak uczeszą, to najzdolniejsi i jakoś człowiek pcha tę taczkę żywota" - napisała Rozenek-Majdan pod ujęciami z planu zdjęciowego.