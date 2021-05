Małgorzata Rozenek-Majdan o zdalnym nauczaniu. "Myśleliśmy, że nie damy rady"

Po ostatnich decyzjach rządu w sprawie obostrzeń dzieci i młodzież w wieku szkolnym powoli wracają do normalności. Ostatnie miesiące uczniowie spędzili w domach, przestawiając się na tzw. naukę zdalną, czyli z użyciem komputerów i programów do wideokonferencji. Dla każdego rodzica takie rozwiązanie generowało masę problemów. Jak się okazuje, dla Małgorzaty Rozenek-Majdan również nie była to łatwa sytuacja,