Małgorzata Rozenek na spacerze z Heniem. Wozi go w luksusowym wózku

W poniedziałek Rozenek wybrała się do parku. Na swoim profilu na Instagramie udostępniła zdjęcia, na których widzimy, jak pozuje wśród drzew. Prezenterka zdecydowała się na stylizację w barwach podobnych do tych, jakie znajdują się na wózku jej syna. Ubrała długą, metaliczną kurtkę oraz jasne spodnie i buty. "Pozdrawiamy Was z Henryczkiem z prawdziwego królestwa jesiennych liści" - napisała.