Małgorzata Rozenek na treningu w makijażu. Fanki kpią

Małgorzata Rozenek wytrwale pracuje nad powrotem do figury sprzed ciąży. Nawet podczas ćwiczeń dba o to, by wyglądać perfekcyjnie. Fani nie omieszkali z tego zadrwić.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała, w czym trenuje. Fanki nie kryły zdziwienia (ONS, Instagram)