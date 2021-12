Miko nie wytrzymała. Ma poklask u antyszczepionkowców

"Szanuję wszystkich ludzi i staram się wszystkich zrozumieć, ale do wszystkich antyszczepionkowców: to wy jesteście po złej stronie mocy" – napisała bez ogródek. Wyśmiała też sugestie, że jej wpis jest sponsorowany. "Nie zapraszam do dyskusji, ale wszystkich serdecznie pozdrawiam. Damy radę" – skwitowała.