Małgorzata Rozenek o Adamie Bodnarze. Wymieniła jego zasługi

Małgorzata Rozenek-Majdan na początku swojej kariery kojarzona była głównie z programami rozrywkowymi i przedsięwzięciami celebryckimi, takimi jak promocja kosmetyków i udział w eventach. Wraz z biegiem kariery gwiazda zaczęła wykorzystywać swoją popularność do nieco szczytniejszych celów.

Nie można odjąć jej zasług chociażby w kwestii In vitro. Małgorzata Rozenek-Majdan przez długi czas starała się zajść w trzecią ciążę przy pomocy tej metody. Chcąc szerzyć wiedzę na temat tej metody, gwiazda TVN w końcu zdecydowała się wydać książkę "In vitro. Rozmowy intymne".

Dużą zasługę w propagowaniu In vitro miał Adam Bodnar, który kończy swoją kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich.

"Dziś wszyscy zastanawiają się, kto obejmie urząd RPO. Niestety, dr Adam Bodnar kończy właśnie swoją kadencję. A to wielka szkoda. Miałam okazję poznać i pracować z P. Adamem Bodnarem i - szczerze mówiąc - nie wyobrażam sobie lepszej osoby na tym stanowisku" - zaczęła swój wpis Małgorzata Rozenek-Majdan.

W dalszej części wpisu gwiazda personalnie zwróciła się do Adama Bodnara. Wymieniła jego zasługi i wyraziła wdzięczność za to, co udało mu się zrobić podczas kończącej się już kadencji.