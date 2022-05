Małgorzata Rozenek o swojej mamie: "Nieustannie krytykuje wszystko, co robię"

"Moja mama, Zofia. Na tych zdjęciach tylko wygląda na niewiniątko, ale nie dajcie się temu zwieść, w końcu musi być niezłą siłaczką, żeby dawać sobie ze mną radę od 44 lat. Jeżeli udało mi się stworzyć szczęśliwą rodzinę, to dzięki temu, że mama pokazała mi, jak stworzyła ze mnie (razem z tatą) silną, szczęśliwą, wartościową kobietę. Nauczyła mnie hierarchii wartości i nakrywania do stołu, pokazała, gdzie leży źródło prawdziwej wartości, jest ze mnie nieustannie dumna i nieustannie krytykuje wszystko, co robię, ale kto by się jej dziwił? Kocham cię, mamo", napisała.