Małgorzata Rozenek od stóp do głów w czarnej skórze. Niektóre fanki zniesmaczone

Małgorzata Rozenek ostatnio mocno schudła, na dodatek eksperymentuje z modą. Pamiętacie jej eleganckie, szykowne i dość skromne stylizacje z "Projektu Lady"? Poza planem show gwiazda telewizji ubiera się zupełnie inaczej. Jej ostatnie modowe wybory rozpalają sekcję komentarzy przy jej instagramowych postach. Czarna mini na ślub? Pięknie - mówi część wielbicielek, ale inne tłumaczą, że to gafa i nietakt w stosunku do młodej pary. Obcisły, sporo odsłaniający strój na siłownię? Część fanek się zachwyca, inne pytają - po co tak ubierać się, gdy ćwiczymy?