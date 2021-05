Małgorzata Rozenek opowiedziała o odchudzaniu. Zdobyła się na szczerość

- Nikt mi nie wmówi, że kobieta, która budzi się rano: biegnie z dzieckiem do przedszkola, potem idzie do pracy, potem po drodze musi zrobić jeszcze zakupy, nie ma trudniej od kobiety, która jedzie na masaż, na zabieg, poćwiczy z trenerem, a niania zajmie się dzieckiem. Przy czym chciałam zaznaczyć, że to nie jest mój przypadek. Jestem osobą bardzo aktywną zawodowo, bardzo aktywną mamą trójki dzieci i wygenerowanie dla mnie godziny na ćwiczenie jest często również bardzo karkołomne i bardzo trudne. Ale prawdą jest, i nie będę z tym polemizować, że kobietom z dużych miast i bardziej zamożnym jest po prostu łatwiej - podsumowała.