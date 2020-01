Małgorzata Rozenek otoczona dziećmi na planie filmu o in vitro. "Tak to można pracować"

Małgorzata Rozenek dwukrotnie urodziła dzieci poczęte dzięki in vitro. Za kilka miesięcy na świat przyjdzie jej trzecia pociecha.

Małgorzata Rozenek pracuje na planie filmu dokumentalnego poświęconego tematyce, która w Polsce wciąż wiąże się z kontrowersjami. Mowa o poczęciu za sprawą in vitro. Metoda IVF ma przeciwników i zwolenników, ale tych ostatnich, zwłaszcza w obliczu coraz większych problemów z zapłodnieniem nawet u młodych osób, przybywa. Rozenek jest jedną z mam, które wystąpią w produkcji dokumentalnej o in vitro. Premiera już 30 stycznia na kanale Discovery.

Od lat nagłaśnia temat i "odczarowuje go". W katolickim kraju za jaki uchodzi Polska wciąż jest to zagadnienie kontrowersyjne - niestety, ale kościół nie popiera metody, za sprawą której na świat przychodzi coraz więcej dzieci. Rozenek dba o to, by o in vitro mówiło się więcej, a w efekcie, by pary, które spodziewają się dziecka "z probówki" nie wstydziły się tego i nie żyły z piętnem "gorszych" rodziców.