Małgorzata Rozenek pokazała zdjęcie z wakacji. W ogóle nie przypomina siebie

Małgorzata Rozenek spędza wakacje w Meksyku. Gwiazda poleciała tam razem ze swoim mężem i synami. Rodzina wydaje się być naprawdę zadowolona z takiego urlopu - na instagramowych profilach Majdana i Rozenek pojawia się wiele zdjęć, na których widać, w jakich warunkach wypoczywa cała rodzina i co robi w wolnym czasie.

Małgorzata Rozenek pozuje do zdjęcia. Przesadziła z photoshopem?

Celebrytka już nie raz udowodniła swoje zamiłowanie do Photoshopa. Kilka razy fani nakryli ją na poprawianiu wyglądu swojej sylwetki i retuszowaniu niedoskonałości . Gwiazda wyszczuplała swoją talię. Czyżby teraz także poprawiła co nieco?

Pod wpisem pojawiła się masa komentarzy. Internauci zwrócili uwagę na przerobione zdjęcie. "Coś pani niepodobna do siebie" - napisała internautka. "Po co pani wrzuca takie zdjęcia? Czemu ma to służyć? Są ważniejsze teraz rzeczy niż Majdanowie na wakacjach" - dodała jedna z osób.