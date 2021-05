Małgorzata Rozenek pokazała uroczą fotkę z Heniem. Wszyscy i tak patrzą na psa

Małgorzata Rozenek po intensywnym okresie pracy wyjechała z rodziną cieszyć się pierwszymi, wiosennymi promieniami słońca do dworku na terenie Wielkopolski. Gwiazda zawiodła się na pogodzie, co nie przeszkodziło jej spędzać czasu w miłej, rodzinnej atmosferze. Celebrytka zabrała ze sobą męża, trzech synów i ukochane psy. Na najnowszym zdjęciu to właśnie jeden z pupili skradł całe show.