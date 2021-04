Jacek Rozenek wraca do formy. Nadrabia z synami stracony czas

Aktor wspomina dziś, że i tak mogło się skończyć gorzej – mógł nie chodzić i mieć poważne problemy z mówieniem. Wiedział jednak, że musi walczyć o siebie przede wszystkim właśnie dla bliskich i ukochanych synów. Do formy wrócił nadspodziewanie dobrze. Choć powrót do pełnej sprawności niewątpliwie zajmie mu jeszcze sporo czasu, to już dziś może pracować i spędzać czas ze swoimi pociechami. A na tym, czemu trudno mu się dziwić, zależy mu najbardziej .

Jacek Rozenek: "Moja wiedza o udarze mózgu była znikoma"

Dziś Jacek Rozenek czuje się coraz lepiej i jest w coraz lepszej kondycji. Regularnie ćwiczy i uczęszcza na rehabilitację, której częścią od niedawna są spacery z psem. Najcenniejsze jednak są właśnie chwile spędzone z synami. Co do tego aktor nie ma wątpliwości. – Dochodzimy do momentu, że los, Bóg zdziera nam z oczu pewną zasłonę. A to, co ma znaczenie, to stosunek synów do mnie, ciepłe emocje ludzi, którzy mnie otaczają – stwierdza na łamach "Dobrego Tygodnia".