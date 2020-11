Małgorzata Rozenek "poskarżyła się" w DDTVN

Radosław Majdan w końcu doszedł do siebie po zakażeniu koronawirusem. Rodzina byłego bramkarza może mówić o szczęściu – oprócz niego nikt nie zachorował. W związku z tym Małgorzata Rozenek opuściła domowe pielesze i udzieliła wywiadu.

Celebrytka zdradziła też, do kogo podobne są jej dzieci.

- Tak jak Staś i Tadeusz są podobni do Jacka, tak Henryk jest podobny do Radosława. Mam troje dzieci i żadne nie jest podobne do mnie – ubolewa Rozenek.