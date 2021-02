Małgorzata Rozenek pozuje w bikini. "Kocham jeść"

Małgorzata Rozenek już od dłuższego czasu przebywa w Meksyku. Gwiazda wyjechała tam razem ze swoim mężem i synami. Z tego, co widać w mediach społecznościowych, świetnie się bawi. Celebrytka ćwiczy jogę, pływa w basenie i pozuje do zdjęć!

Gwiazda kilka miesięcy temu urodziła trzeciego syna, Henryka. Po jego narodzinach celebrytka zdecydowała się wrócić do formy i zaczęła intensywnie ćwiczyć i dbać o to, co je. Jej przemianę można oglądać w najnowszym programie na TVN Style, "Rozenek cudnie chudnie". "Perfekcyjna" jest dumna ze swojej metamorfozy i chętnie pokazuje się w bikini w mediach społecznościowych.