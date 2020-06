Małgorzata Rozenek wraca na plan " Projektu Lady". Zabrała całą rodzinę

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan spełnili swoje marzenie i zostali rodzicami! Dla piłkarza jest to pierwszy raz. Choć był już żonaty dwa razy, żadna z jego poprzednich żon nie urodziła mu dziecka. Na to maleństwo małżonkowie czekali od lat. Ich starania przez długi czas kończyły się niepowodzeniem. Dopiero dzięki in vitro Rozenek udało się zajść w ciążę.