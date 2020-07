Chrzest Henia już jest zaplanowany. Majdanowie nie chcą zwlekać

Radosław Majdan zdradza, do kogo podobny jest mały Henio

Najważniejszą decyzję, jaką trzeba podjąć przed chrztem dziecka, to wybór rodziców chrzestnych. Małgorzata Rozenek-Majdan nie ma z tym jednak problemu, bo podobno zdecyduje się na tę samą parę, która niosła do chrztu jej synów z poprzedniego małżeństwa. Rodzicami chrzestnymi Stasia i Tadzia są ich dziadkowie, czyli biologiczni rodzice Małgorzaty.

Wybór dziadków na rodziców chrzestnych może być dla wielu zaskoczeniem. Zazwyczaj rodzice dziecka proszą o to przyjaciół rodziny, bliskich znajomych czy innych krewnych: rodzeństwo, wujostwo itp. W Kościele katolickim prawo kanoniczne nie stawia jednak ograniczeń w kontekście stopnia czy rodzaju pokrewieństwa. Podstawowe wymogi, jakie musi spełnić rodzic chrzestny, to ukończony 16. rok życia, przynależność do Kościoła (potwierdzona chrztem, komunią św. i bierzmowaniem) i oczywiście życie według zasad wiary katolickiej. Rodzicem chrzestnym nie może być więc np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym.

Przeszkodą w ochrzczeniu dziecka nie jest za to styl życia i zasady wyznawane przez biologicznych rodziców. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan żyją w związku niesakramentalnym i wielokrotnie mówili, że nie zgadzają się z niektórymi naukami Kościoła (np. odnośnie in vitro). Mimo to mogą prosić o chrzest dla dziecka i włączyć go do katolickiej wspólnoty.