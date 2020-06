Rozenek podpadła fankom. Nie do końca jej wierzą

Małgorzata Rozenek dobrze wie, że sława bywa kapryśna, dlatego nie wybrzydza, gdy trafiają do niej kolejne prośby o współprace. Oczywiście dokonuje pewnej selekcji ofert, ale patrząc na listę jej kontraktów , trudno znaleźć klucz, jakim się kieruje przy ich wyborze. W CV żony Radka Majdana znajdziemy m.in. reklamy środków czyszczących, do prania, ręczników, sieci telefonii komórkowej, kosiarki, odkurzaczy, kosmetyków i biżuterii .

Teraz do tego imponującego zestawienia należy dopisać współpracę z jedną ze znanych marek kosmetycznych, która w swoim asortymencie ma przede wszystkim produkty do włosów.

Dodała też, że "niebawem pokaże efekt, jaki mega efekt można osiągnąć", używając danej farby. Nie byłoby w tym nic zadziwiającego, gdyby nie fakt, że prezenterka korzysta z usług najlepszych warszawskich fryzjerów. Ten "szczegół" sprawił, że fanki nie do końca wierzą w deklaracje Rozenek.

"Przecież chodzi pani do fryzjera i robi pasemka, a potem nakładany jest toner. Po co ludzi oszukiwać? Że tak pięknie wychodzą blondy?", "Nie uwierzę w to, że reklamujące gwiazdy rezygnują z profesjonalnego farbowania u najlepszych fryzjerów na rzecz farb drogeryjnych", "Ktoś naprawdę wierzy, że taki kolor można uzyskać farbą z drogerii?" - grzmią internautki.