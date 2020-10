Małgorzata Rozenek skrytykowana przez Jana Śpiewaka. Nie odpuścił jej

Małgorzata Rozenek-Majdan przechodzi teraz kryzys wizerunkowy. Zdjęcia w helikopterze nawołujące jednocześnie do ekologicznego trybu życia, wzbudziły niesmak nie tylko wśród jej fanów, ale także wśród polityków. Jan Śpiewak nie gryzł się w język.

Małgorzata Rozenek pod jednym z ostatnich swoich wpisów zachęcała do ograniczenia modowych zakupów, podkreślając, jak nieekologiczny jest konsumpcjonizm. Wszystko to opatrzone było zdjęciem gwiazdy w helikopterze. Przypomnijmy:

Niedługo po tym Rozenek zaczęła promować czapki z wizerunkiem swojego psa, które produkuje i sprzedaje we współpracy ze sklepem Moliera 2. Cena takiej czapki z daszkiem to 399 zł. Celebrytka z mężem zachęcała do ich kupna, podkreślając jednocześnie, że część dochodów zostanie przekazana na fundację pomagającą czworonogom.

Takie działania Rozenek wstrząsnęły opinią publiczną. Jan Śpiewak nie przeszedł obojętnie obok jej wpisów.

Polityk wytknął Małgorzacie, że jakiś czas temu promowała robienie zakupów na rzecz Australii, co w efekcie dawało odwrotny skutek.

"Jakiś czas temu wrzucałem zdjęcie pani Rozenek, która zachęcała do wzięcia udziału w czalendżu "Kupuj dla Australii”. Australia płonęła z powodu ocieplenia klimatu. Wczoraj wyszedł raport, że połowa Wielkiej Rafy Koralowej jest martwa z powodu wysokich temperatur. Jednym z głównych powodów globalnego ocieplenia jest szalona konsumpcja jednego procenta najbogatszych ludzi na ziemi" - napisał na swojej tablicy na Facebooku Śpiewak.

Rozenek odpowiedziała na zarzuty o Australię.

"Skrytykowałem tę akcję i zwróciłem się z apelem do pani Rozenek, żeby przestała wspierać te kompulsywną konsumpcję. Odezwała się do mnie wówczas, zaproponowałem jej wspólnie przedsięwzięcie. Zachęcające celebrytów do przestania epatowania luksusem i lansowania kompulsywnej konsumpcji. Niestety już więcej nie usłyszałem od niej" - skwitował zaistniałą sytuację śpiewak.

Teraz, kiedy Małgorzata Rozenek niefortunnie próbuje dbać o ekologię, jednocześnie promując drogą odzież, polityk znowu zabiera głos.

"Widzę, że Pani Rozenek zrozumiała moje słowa na swój sposób. Rozenek pokazuje się regularnie w nowych ubraniach, reklamując nikomu nie potrzebne produkty, epatując bogactwem i luksusowym trybem życia. Teraz na zdjęciu w helikopterze (!) zachęca do kupowania używanych luksusowych rzeczy. W jej wydaniu to typowy greenwashing. Dobrze, że są takie autorytety, które uczą, jak żyć. Teraz będę kupował luksusowe torebki tylko z drugiej ręki. To się nazywa ODPOWIEDZIALNOSC!! Zdjęcie w helikopterze, którego jeden lot emituje tyle dwutlenku węgla do atmosfery ile biedna rodzina w Afryce wyemituje przez rok, naprawdę jest niebywałym poziomem hipokryzji" - napisał Śpiewak.

Zgodzicie się z Janem Śpiewakiem?