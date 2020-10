To już nie wpadka, to kompromitacja. Rozenek znów w ogniu krytyki

Małgorzata Rozenek-Majdan ma niebywały talent do irytowania internautów. Niezwykle aktywna na Instagramie gwiazda nie tylko pokazuje swoje życie prywatne, ale i zarabia konkretne pieniądze w mniej lub bardziej zawoalowany sposób promując konkretne marki czy sklepy. Co gorsza, do niektórych akcji marketingowych stara się jeszcze dołożyć ideologie, by sprawić wrażenie, że rekomendacjom przyświeca szczytny cel. Tak było przy okazji jednego z ostatnich postów, w którym zachęcała do ograniczenia modowych zakupów, podkreślając jak nieekologiczny jest konsumpcjonizm.