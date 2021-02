Małgorzata Rozenek w lateksowym body. Nawiązała do… Beyonce

Małgorzta Rozenek to jedna z najbardziej aktywnych celebrytek w sieci. A co za tym idzie, jedną z najbardziej popularnych. Prezenterka łączy przyjemne z pożytecznym i zgrabnie żongluje pomiędzy postami, w których chce się podzielić z fanami istotnymi przemyśleniami, jak i tymi zupełnie lekkimi, w których chwali się nowymi stylizacjami i egzotycznymi podróżami. Odkąd zaś na świecie pojawił się Henio, to on zdominował jej media społecznościowe – towarzyszy mamie na większości zdjęć.