Małgorzata Rozenek wciąż w ogniu krytyki. To nie skończy się szybko

Małgorzata Rozenek-Majdan jest niezwykle aktywna na Instagramie, gdzie nie tylko pokazuje swoje życie prywatne, ale i zarabia pieniądze, w mniej lub bardziej zawoalowany sposób promując konkretne marki czy sklepy. Niestety, ostatnio niektóre akcje marketingowe starała się przemycić pod płaszczem ideologii, by sprawić wrażenie, że rekomendacjom przyświeca szczytny cel. Tak było przy okazji jednego z ostatnich postów, w którym zachęcała do ograniczenia modowych zakupów , podkreślając, jak nieekologiczny jest konsumpcjonizm.

Niedługo po tym Rozenek zaczęła promować czapki z wizerunkiem swojego psa, które produkuje i sprzedaje we współpracy ze sklepem Moliera 2. Cena takiej czapki z daszkiem to 399 zł. Celebrytka z mężem zachęcała do ich kupna, podkreślając jednocześnie, że część dochodów zostanie przekazana na fundację pomagającą czworonogom.