Małgorzata Rozenek wyznała, jak jej synowie zareagowali na wojnę w Ukrainie. Opowiedziała poruszającą historię

- W klasie u Stasia jest Misza, który ma koleżankę, która w Kijowie siedziała w schronie i stracili z nią kontakt. To było jego pierwsze zderzenie z rzeczywistą wojną, bo dopóki to są newsy, które się pojawiają na paskach w telewizji, to jest inny odbiór [...], ale jeżeli twoja koleżanka od ciebie nie odbiera, bo siedzi w schronie i wiesz to od swojego bardzo dobrego kumpla z Ukrainy, to zaczynasz to czuć - opowiedziała Małgorzata Rozenek.