Małgorzata Rozenek z kolejną rolą. Czy Radosław Majdan będzie zazdrosny?

Małgorzata Rozenek zagrała w filmie Patryka Vegi "Miłość, seks & pandemia". Wypadła na tyle dobrze, że reżyser już zaangażował ją do kolejnego filmu. Co na to Radosław Majdan?

Małgorzata Rozenek znów zagra w filmie Źródło: AKPA