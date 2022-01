Małgorzata Rozenek zdradziła, na co wydała pierwszą pensję. Nie będziecie zaskoczeni

Gwiazda pamięta jednak doskonale, co zrobiła, gdy dostała pierwszą wypłatę. W rozmowie z Jastrząb Post wyjawiła, że od razu poszła do ulubionego jubilera. – Za pierwsze zarobione pieniądze kupiłam sobie taki pierścionek, o którym marzyłam. I miałam przyjemność w tym, że sama go sobie kupiłam. Miałam takie poczucie, że właśnie realizuję jakąś potrzebę sama. I naprawdę dało mi to takie fajne zadowolenie – powiedziała.