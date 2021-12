Małgorzata Rozenek znowu w kusej mini. Co za nogi!

Prowadząca "Projekt Lady" pokazała zdjęcia, do których pozowała ubrana jest w kusą czarną mini i kozaki w tym samym kolorze. Strój podkreśla nie tylko wąską talię gwiazdy, ale także jej zgrabne nogi. Rozenek przyznała w opisie, że uwielbia jesienno-zimowe stylizacje, które są uzupełniane ciężkimi butami. "Sprawdzają się i do luźnej stylizacji, i do sukienki, nadając im rockowego pazura" – czytamy.