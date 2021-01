Małgorzata Rozenek zwiedza miasto Majów. "Nie śpimy!"

Wiele polskich gwiazd, mimo pandemii koronawirusa, wyruszyło w styczniu w ciepłe kraje. Zrobiły tak m.in. Marcelina Zawadzka i Natalia Siwiec. Również Małgorzata Rozenek-Majdan nie chciała spędzać zimy w Polsce. Spakowała walizki i zabrała całą rodzinę do słonecznego Meksyku, który w czasie pandemii nie wymaga od turystów ani negatywnego testu na koronawirusa, ani odbycia kwarantanny po przylocie.

"Nie śpimy! Zwiedzamy! Nie mogliśmy odpuścić sobie wizyty w pozostałościach miasta Majów. Nieduży obszar świetnie opisanych budowli. Dający do myślenia. Nas głównie zajmował problem: jak wielkie i rozwinięte cywilizacje znikają lub tracą na znaczeniu. Co jest przyczyną? Może warto potraktować to jako przestrogę? Będziemy dalej zgłębiać temat. Przecież podróże kształcą, prawda?" – napisała gwiazda.