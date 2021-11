Małgorzata Rozenek-Majdan przeklina jak Kurdej-Szatan? "Mam jedną zasadę"

- Zdarza mi się przeklinać. Nie czuję z tego powodu żadnego dyskomfortu. Gdybym uważała, że jest to coś nagannego, to bym to zmieniła. Uważam, że czyste przekleństwo potrafi nadać dyskusji czy monologowi takiego specyficznego charakteru. Natomiast mam jedną zasadę, której się zawsze trzymam. Nigdy nie przeklinam w złych intencjach. (...) Nigdy nie używam wulgaryzmów po to, żeby kogoś obrazić, albo wyładować swoją agresję. Uważam, że to jest bardzo ważna zasada - podkreśliła.