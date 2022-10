Małgorzata Tomaszewska rozstała się z ojcem swojego dziecka. Tak przygotowała do tego syna

- Enzo wie, że jesteśmy my dwoje i bardzo go kocham. To dla mnie najważniejsze. Ale też zadbałam o to, by nigdy nie był świadkiem kłótni rodziców, by nie dotykały go żadne przykre emocje związane z naszym rozwodem. Nie chciałam, aby synek odczuwał negatywne skutki tego, że rozstałam się z jego tatą. I udało się. Wszystko przebiegło w dobrej, spokojnej atmosferze, bez żadnych niesnasek - wyznała w rozmowie z "Na żywo".