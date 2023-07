Małżeństwo trwało tylko rok. Ex odszedł z intymnym nagraniem J.Lo

Jennifer Lopez celebruje 54. urodziny. Ależ ona niesamowicie się zmieniała przez lata. Latynoska piękność miała długą i wyboistą drogę do kariery. "Jenny from the block" zrobiła niesamowitą karierę w świecie muzyki, ale i filmu, grając w takich produkcjach jak "Lambada" z 1990 r., "Selena", "Anakonda" czy "Pokojówka na Manhattanie". I choć latami kojarzyła się z filmami średniej jakości, z akcyjniakami lub romansami, to z biegiem czasu zaczęła zmieniać repertuar i sięgać po bardzo ambitne projekty, czego zwieńczeniem były "Ślicznotki". Och, jak wiele osób było rozczarowanych, że za rolę striptizerki, okradającej bogatych klientów, Lopez nie dostała nominacji do Oscara.