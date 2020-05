"Mam wielki żal do władz". Gorzkie słowa Ireny Santor

Piosenkarka przyznała, że pierwszy raz w życiu nie koncertuje wiosną. Ma przez to więcej czasu dla siebie, co jest ewenementem w jej kilkudziesięcioletniej karierze.

- Mam wielki żal do władz, że poza małymi wyjątkami nie wspomagają ludzi kultury. Dopóki byliśmy im potrzebni, umilaliśmy im czas, to było fajnie. Teraz się od nas odwrócili. To smutne. Traktują nas po macoszemu, a przecież płacimy podatki jak wszyscy. Jestem pełna nadziei, lada chwila otworzą się teatry i wszystko zacznie wracać do normy.