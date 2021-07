Nie zdążyła jej założyć. Teraz znajdzie nową właścicielkę

Aukcja z sukienką Anny Przybylskiej projektu Rolanda Moureta ruszy na Allegro od 5 sierpnia. "Kogoś, kto wylicytuje sukienkę Ani, zapraszam serdecznie do siebie. Chciałabym spędzić z taką osobą czas. Na pewno będzie to dla mnie i zaszczyt, a jednocześnie i okazja do wielu wspomnień" - zachęciła do licytacji mama aktorki.