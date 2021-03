Mama Anny Przybylskiej w szpitalu. Jest zakażona koronawirusem

Jak podaje "Na Żywo". Krystyna Przybylska wylądowała w szpitalu i walczy z koronawirusem. Tygodnik potwierdził to u samej mamy Anny Przybylskiej . - Leżę w szpitalu. Wstrętny wirus - mówiła.

Po śmierci aktorki Bieniuk został sam z dziećmi. Krystyna Przybylska jednak widzi, że mocno stara się jako ojciec. Pomaga mu, jak tylko może. - Ich ojciec Jarek, któremu przyszło zmierzyć się z rolą samotnego rodzica, spisuje się znakomicie. No i ma wsparcie bliskich, zwłaszcza swojej mamy. My z moją córką Agnieszką też pomagamy, jak umiemy. Wszystkie wolne chwile spędzamy razem tak, by osładzać dzieciom życie bez mamy - mówiła w rozmowie dla "Wysokich Obcasów".