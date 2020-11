Mama "Kevina samego w domu" odtworzyła słynną scenę z filmu. Pokazała nagranie

Catherine O'Hara to popularna amerykańska aktorka. Gwiazda wystąpiła w takich filmach jak "Sok z żuka", "Radosne Purim", czy "Medal dla miss". Jednak to właśnie po roli w "Kevinie" Catherine stała się najbardziej rozpoznawalną mamą Ameryki.

Mama "Kevina samego w domu" odtworzyła kultową scenę!

Catherine O'Hara Recreates Kevin Scream on TikTok \| Home Alone

"Kevin sam w domu" kojarzy się przede wszystkim ze świętami. Produkcja leci na Polsacie co roku w Boże Narodzenie - to już tradycja. Fani mogą odetchnąć z ulgą, bo w tym roku również będziemy mogli obejrzeć ten film w gronie najbliższych. I chociaż w 2020 r. niczego nie możemy być w stu procentach pewni, to o to, czy "Kevin" będzie emitowany w święta, martwić się nie musimy.