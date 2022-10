Mama Patryka Vegi nie wiedziała, co robił. "Mówił, że boli go kręgosłup"

- O tej mrocznej stronie Patryka to ja za dużo nie wiedziałam. On się wyprowadził ode mnie jak miał 20 lat. Nawet jak zbity pies dzwonił do mnie po narkotykach, to nie byłam w stanie tego w ogóle wyczuć i zauważyć. Patryk zasłaniał się tym, że jest ciągle zmęczony pracą. Gdy nawet słyszałam kiepski głos, to tłumaczył to tym, że mało spał w nocy albo że go boli kręgosłup po wypadkach samochodowych. Ja to wszystko kupowałam - wyznała.