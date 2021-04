Mamę znają wszyscy. A córkę? Prześlizgnęła się niezauważona

Kate Winslet należy do pierwszej ligi gwiazd Hollywood od wielu, wielu lat. Aktorki nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, bo grała w takich nagrodzonych Oscarem lub nominowanych do tej nagrody filmach jak "Titanic", "Lektor", "Steve Jobs", "Zakochany bez pamięci" czy "Małe dzieci". Brytyjka pracuje teraz nad drugą częścią "Avatara", a po drodze na ekranach naszych komputerów i telewizorów będzie ją można oglądać w serialu "Mare z Easttown" dla HBO, co już jest typowany jako nadchodzący hit wśród seriali.

Gwiazda udziela teraz wywiadów wokół nowej produkcji. W rozmowie z Lorraine Kelly z ITV nawiązała do swojej córki, która zaczęła się rozwijać w świecie filmu, co przeszło kompletnie bez echa.

Winslet przyznała, że córka kilka lat temu obwieściła, że chce spróbować rozwinąć się w świecie filmu i seriali. - Świetne jest to, że ma inne nazwisko, więc prześlizgnęła się niezauważona i ludzie, którzy reżyserują castingi, nie wiedzieli, że jest moją córką. To jest też bardzo ważne dla jej poczucia wartości - powiedziała Brytyjka.

Mia, choć nie zyskała jeszcze popularności, to ma na koncie także kilka krótkich wywiadów. W jednym przyznała, że nigdy nie spędzała wiele czasu na planach zdjęciowych do produkcji, w których grała Winslet. - Dla mnie bycie na planie było taką specjalną okazją, przez co było to wyjątkowym doświadczeniem, które można przeżyć tylko raz na jakiś czas - komentowała.