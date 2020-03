Mamiko na Dzień Kobiet. Niesie za sobą ważny przekaz

Choć Mamiko jest piękną, szczupłą i mądrą kobietą, ona sama otwarcie przyznaje, że była kiedyś bardzo zakompleksiona. Sama z tym walczyła, więc wie co mówić tym dziewczynom, które borykają się z tym problemem aktualnie. Z okazji Dnia Kobiet przekazała swoim obserwatorkom ważną wiadomość.

Mamiko udostępniła na swoim instagramowym profilu zdjęcie, które eksponuje jej „niedoskonałości”. Ważniejszy jest jednak długi opis inspirowany manifestem "Be a Lady They Said". Youtuberka wypisała kilka kwestii, które, jako kobiety, słyszymy dość często. Jednocześnie zwróciła uwagę na fakt, że ważniejsze od spełniania oczekiwań otoczenia jest akceptacja samych siebie. "Ważniejsze od preferencji innych jest to, jak same się czujemy we własnym ciele. Chcemy też podejmować samodzielne decyzje. Bardziej od „szczerych rad” i sugestii potrzebujemy wsparcia. Lepiej zrobić samemu sobie presję, mierzyć wysoko niż oczekiwać od innych, aby zaspokoili naszą wizję ich życia".