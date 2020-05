Mamiko o życiu w izolacji. Fani powinni wziąć przykład

Czas izolacji Mamiko spędza w swoich czterech ścianach. "Nie nudzę się. Pracuję jak zwykle, a może nawet więcej niż zwykle bo nigdy wcześniej nie nagrywałam filmów codziennie. Mam potrzebę rozmawiać z ludźmi, mówić do ludzi. Najbliższych już zamęczyłam telefonami, wiadomościami" - przyznała youtuberka. To zrozumiałe - ludzie odcięci od swoich najbliższych doceniają możliwości, jakie oferuje technika i korzystają z nich, by choć przez chwilę porozmawiać z tymi, których kochają. "Z szacunku do tych, którzy każdego dnia narażają życie i zdrowie nie mam zamiaru wychodzić z domu za zachcianką. Miałabym po prostu wyrzuty sumienia" - skwitowała swoją wypowiedź Mamiko.