Mamiko o życiu w izolacji. Fani powinni wziąć przykład

Mamiko zupełnie nie przypomina siebie sprzed kilku lat. Zmieniła nie tylko wygląd, ale i charakter. Wiadomo jednak, że przy budowaniu pierwszego wrażenia główną rolę odgrywa powierzchowność. Trudno więc byłoby nie porównać Mamiko obecnie do tej z początków youtube'owej kariery. Kiedyś odnajdowała się w stylistyce emo - ciemne, długie włosy, duża grzywka, mnóstwo czarnych ubrań, łańcuchy jako element dopełniający stylizację. Czarna kreska zawsze podkreślała jej oko.

Czas izolacji Mamiko spędza w swoich czterech ścianach. - Nie nudzę się. Pracuję jak zwykle, a może nawet więcej niż zwykle, bo nigdy wcześniej nie nagrywałam filmów codziennie. Mam potrzebę rozmawiać z ludźmi, mówić do ludzi. Najbliższych już zamęczyłam telefonami, wiadomościami - przyznała youtuberka. To zrozumiałe - ludzie odcięci od swoich najbliższych doceniają możliwości, jakie oferuje technika i korzystają z nich, by choć przez chwilę porozmawiać z tymi, których kochają.