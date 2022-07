Manny Charlton nie żyje. Miał 80 lat

Nie wszyscy mogą wiedzieć, że w 1986 r. Geffen Records na prośbę Axla Rose’a zaproponowało Charltonowi produkcję pierwszego album Guns N’ Roses. Podczas sesji powstało 25 utworów, w tym te najbardziej znane jak "Sweet Child o’ Mine", "Paradise City" czy "Welcome to the Jungle". Jednak w pewnym momencie muzyk musiał wrócić do Europy, więc to ostatecznie Mike Clink wyprodukował genialny debiut Gunsów - "Appetite for Destruction". Co ciekawe, nagrań wyprodukowanych przez Charltona można posłuchać na wersji deluxe albumu.