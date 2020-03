Marcela Leszczak i Michał Koterski znów razem. Po kryzysie nie ma śladu

Premiera filmu "Sala samobójców. Hejter" przyciągnęła do jednego z warszawskich kin tłum gwiazd i celebrytów. Na czerwonym dywanie dostrzegliśmy m.in. Agatę Kuleszę, Julię Wieniawę, Małgorzatę Foremniak, Macieja Stuhra, Tomasza Karolaka, Agnieszkę Woźniak-Starak i Beatę Tadlę. Na uroczystości nie zabrakło też Michała Koterskiego, który, o dziwo, nie pojawił się sam. Tego wieczoru aktorowi towarzyszyła... Marcela Leszczak. To niezwykle zaskakujące, bowiem jeszcze niedawno modelka ogłosiła, że jej związek z Miśkiem należy do przeszłości. Zobaczcie zdjęcia z premiery!