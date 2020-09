Marcela Leszczak odstawiła się na wesele. Sama widzi ogromną różnicę

Strzałkowska jest pisarką, która kilka tygodni temu wydała swoją kolejną powieść pt. "W masce jej do twarzy". Co ciekawe, na okładce znalazło się erotyczne zdjęcie… Marceli Leszczak. "W rzeczywistości jestem bardziej grzeczna niż na zdjęciu. To był pomysł mojej Patrycji, a dla niej wszystko" – tłumaczyła Marcela.