Marcela Leszczak wozi w wózku 4-letniego syna. Teraz się tłumaczy

Medal dla tego, kto nadąża za tym, co dzieje się w związku Marceli Leszczak i Miśka Koterskiego. Nie da się zliczyć, ile razy tych dwoje się rozstawało, by za chwilę znów obwieszczać światu, jacy to razem są szczęśliwi. Aktualnie (przynajmniej w momencie powstawania tego tekstu) modelka i aktor są w sobie szaleńczo zakochani i przebywają na kolejnych wakacjach w Dubaju. Towarzyszy im oczywiście syn Fryderyk.