Marcelina Zawadzka chwali się urządzoną sypialnią. Zadbała o każdy detal

Marcelina Zawadzka to jedna z bardziej lubianych prezenterek. Porównywalną popularnością, którą zdobyła, pojawiając się na ekranie, cieszy się w sieci. W ostatnim czasie to tam przeniosła większość swojej działalności. W mediach społecznościowych dzieli się z fanami nowinkami z życia, egzotycznymi podróżami, a także zaprasza w ulubione miejsca, w tym do swojego domu.