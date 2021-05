Marcelina Zawadzka na plaży. Tłumaczy znaczenie litery "M"

"Co widzisz na tym zdjęciu? Ja oprócz słońca we włosach i radosnej Marceliny widzę też mocny fokus na 'M'. @marta_de_35mm jak Ty zrobiłaś to zdjęcie, że akurat udało Ci się tylko ten punkt wyświęcić i to światłem naturalnym? 'M' to pierwsza litera mojego imienia jak wiecie, ale to też taki akcent, w którym możemy powiedzieć: 'Tak to ja. Lubię się, akceptuje i odnoszę się do siebie z szacunkiem i jestem dumna z tego, kim jestem. Dziękuję części i pa. Znikajcie wszystkie zmartwienia'. (Mówię serio, zrób tak co jakiś czas i daj znać czy działa)" - czytamy.